EA Sports FC 26 tem trailer divulgado e lançamento para os próximos meses

O EA Sports FC 26, antigo "Fifa", teve o primeiro trailer divulgado nesta quarta-feira (16) pela Eletronic Arts (EA), a desenvolvedora do jogo. Da mesma forma, foi confirmada a data de lançamento para 26 de setembro deste ano.

Outra informação confirmada foram os preços das versões do jogo. A versão padrão custará R$ 299,00, enquanto a versão "Ultimate", que oferece ao usuário alguns benefícios em modos online, terá o valor de R$ 499,55. Ambas estarão disponíveis para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch.

No trailer, é possível ver trechos da gameplay, que dão destaques para alguns jogadores. Entre eles estão Jude Bellingham, do Real Madrid, e Jamal Musiala, do Bayern de Munique, que estão na capa da versão padrão. Já na capa da versão "Ultimate" está o ex-jogador sueco Zlatan Ibrahimovic, que termina o vídeo cobrando uma penalidade pelo PSG, clube que defendeu por quatro anos.

Licenciada pela franquia, a Uefa Champions League tem partidas em destaque no trailer. Existe uma expectativa quanto ao retorno dos clubes brasileiros com jogadores autênticos ao jogo, principalmente após rumores nas redes sociais. Entretanto, não existem provas concretas sobre a volta no vídeo publicado.

Além disso, música com participação do artista gaúcho, Fredi Chernobyl, integra a trilha sonora do novo lançamento. Passe a Respeitar é uma composição em conjunto com Papatinho, BK', Ellen Cardoso e $hok.