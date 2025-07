Dupla Gre-Nal se une para debater fair play financeiro: "Temos inúmeras ideias"

Grêmio e Inter fazem parte do grupo de trabalho criado para abordar o fair play financeiro. Renan Mattos / Agencia RBS

Nas últimas duas decisões políticas de maior impacto no futebol brasileiro, Grêmio e Inter estiveram em lados diferentes.

A direção gremista aderiu à Libra e apoiou a eleição de Samir Xaud à presidência da CBF. A direção colorada optou por integrar a Liga Forte e sustentou a candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos ao cargo máximo da entidade.

Parceria no fair play financeiro

Agora, os dois, e também o Juventude, estão do mesmo lado quando o assunto é fair play financeiro. O trio gaúcho fará parte do grupo de trabalho criado para debater e implementar regras econômicas na modalidade.

A CBF montou um grande grupo de trabalho, composto por 33 clubes — os 20 da Primeira Divisão e 13 da Série B — mais 10 federações estaduais com, pelo menos, um representante de cada região do país.

Consultores independentes

Também estarão presentes consultores independentes contratados pela CBF. Eles atuarão como observadores para contribuir com a troca de ideias na busca por um modelo a ser implementado no Brasil.

— É uma ferramenta extremamente importante para que a gente tenha o controle de que os clubes não gastem mais do que realmente podem, que não comprometam a sobrevivência até do próprio clube em detrimento de um desempenho desportivo. Aquele que segue direitinho as regras, aquele que investe de acordo com a sua capacidade, acaba sendo prejudicado quando não há esse limite. Isso, lá no fim prejudica o futebol brasileiro. O Grêmio é muito favorável ao fair play financeiro para que a gente tenha um campeonato mais saudável e sempre a médio e longo prazo mais equilibrado — opina o presidente do Grêmio, Alberto Guerra.

ALBERTO GUERRA Presidente do Grêmio. O Grêmio é muito favorável ao fair play financeiro para que a gente tenha um campeonato mais saudável

Leia Mais Carballo tem imprevistos e adia novamente sua volta ao Grêmio

A visão é corroborado por Alessandro Barcellos, presidente do Inter.

— O Inter fez questão de participar da comissão e trazer elementos que são fundamentais, como o próprio fair play financeiro. Tem de cuidar que ele não aumente o fosso entre os com maior receita e os com menores receitas. Temos inúmeras ideias e ações para contribuir para criar um modelo brasileiro. Não vamos importar modelo, há particularidades, momentos diferentes, estamos entrando na era das SAFs, com investimento externos que precisam ser regularizados.

ALESSANDRO BARCELLOS Presidente do Inter. Temos inúmeras ideias e ações para contribuir para criar um modelo brasileiro

Leia Mais Veja os valores da proposta do Inter por volante colombiano do Talleres

Aumento da sustentabilidade

O tema é estratégico para a gestão de Xaud, eleito no fim de maio. O fair play financeiro é visto dentro da entidade como o assunto mais importante para o futebol brasileiro neste momento.

A intenção é criar diretrizes para aumentar a sustentabilidade e a equidade entre os clubes, desde sempre endividados. Visará coibir o gasto desenfreado. Das SAFs que disputaram o Brasileirão do ano passado, apenas o rebaixado Cuiabá terminou a temporada com lucro.

Modelos europeus

A intenção é criar um sistema customizado para o futebol brasileiro. Porém, não se partirá do zero. Modelos utilizados no futebol europeu pela UEFA e federações nacionais serão ponto de partida para isso.

— Se for só isto (criação de um teto de gastos) não nos interessa o fair play financeiro. Isso vai aumentar o fosso. Tem de ter adequações para avançar no investimento (de quem gera menos receita) e, quem tiver mais capacidade, que tenha um limite. Senão, a gente vai desenhar um modelo que em pouco tempo que o produto final, o campeonato, será desvalorizado. O equilíbrio é necessário — argumenta Barcellos.

Leia Mais O motivo da ausência de Braian Aguirre no jogo-treino do Inter

Regra para fiscalizar os contratos

Uma das ideias que o presidente do Inter apresentará é criar uma regra para fiscalizar os contratos de compra e venda de jogadores. No cenário atual, embora haja uma regulamentação da Fifa, os clubes pagam percentuais diferentes de comissão para os empresários, o que interfere nas contratações de atletas.

Guerra também acredita que as regras devem ir além da criação de um teto de gastos.

— Eu não acho que tem que só forçar um superávit. Isso é complicado, porque tem situações como a enchente e a pandemia que afetam clubes apenas de uma determinada região. Pode que não dê (superátiv) em função de uma enchente, em função de uma pandemia, mas que tenha um limite nessa capacidade de endividamento.

Leia Mais Inter vence jogo-treino contra Brasil de Farroupilha

Sem data

Ainda não há uma data específica para o início dos trabalhos. A expectativa é de que se iniciem ainda em julho e se desenvolvam ao longo de 90 dias, quando se definirá um modelo a ser aplicado.

— A importância da implementação do sistema de sustentabilidade financeira é muito grande no sentido de criar mecanismos que possam proteger o futebol de si mesmo. Ao contrário do que algumas pessoas imaginam que sejam mecanismos que impeçam os clubes de crescer, pelo contrário, faz com que cresçam com responsabilidade, com boas práticas de gestão, com sustentabilidade. Ou seja, um sistema que protege o futebol, que visa proteger principalmente os clubes menores e médios, que muitas vezes se lançam em aventuras financeiras. Sem dúvida é um programa que chega tarde no Brasil — destaca Ricardo Gluk, vice de futebol da CBF e coordenador do grupo de trabalho.

RICARDO GLUK Vice de futebol da CBF O mecanismo faz com que os clubes cresçam com responsabilidade, com boas práticas de gestão, com sustentabilidade