Dupla brasileira conquista título do Mundial de vela da classe 420

Said Royo e Bernardo Oliveira, os campeões mundiais do 420.

A vela brasileira conquistou um importante resultado no Campeonato Mundial da classe 420, encerrado em Urla, na província turca de İzmir. Said Royo e Bernardo Oliveira se sagraram campeões. A dupla do Iate Clube do Rio de Janeiro venceu a competição com 44 pontos perdidos.

Said e Bernardo venceram três das 11 regatas, incluindo a última. Os gregos Sokratis Chamarias e Iason Xypas, com 55, terminaram em segundo lugar. O pódio ainda teve os italianos Emanuele Collia e Gianmaria Biason, com 84 pontos perdidos.

Esta é a segunda vez que uma dupla brasileira vence a competição. Em 2024, no Rio de Janeiro, Lucas Freitas e Victoria Back foram os campeões.

Outro barco brasileiro ficou com o vice-campeonato da categoria mista. Joana Freitas e Lucas Freitas (Iate Clube do Rio de Janeiro) encerraram com 111 pontos e ficaram a 10 dos italianos Anastasia Mutti e Lorenzo Centuori.

Joana Freitas e Lucas Freitas no pódio da categoria mista.

Os espanhóis Bruno García Reina e Isabel Laiseca Bueno, com 134, terminaram em terceiro lugar. A dupla Arthur Back e Victoria Back (Iate Clube do Rio de Janeiro) ficou com a 10ª posição.