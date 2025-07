Dudu é condenado a seis jogos de suspensão e multa do STJD por misoginia contra Leila Pereira

A decisão, proferida por unanimidade, é em primeira instância e cabe recurso ao Pleno do STJD. O atleta foi denunciado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre punição a quem praticar ato discriminatório.

Dudu foi julgado no STJD por ofensas misóginas contra a dirigente. O fato ocorreu em janeiro deste ano por meio de postagens nas redes sociais. Entre as publicações, o atleta mandou um "VTNC" para a mandatária palmeirense.

Entre as postagens feitas pelo jogador que foram analisadas, ele citou a sua saída do clube contrapondo a forma como ela teria chegado ao poder no clube. "O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo!!! (sic). Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua senhora Leila Pereira (marcando o perfil da presidente). Me esquece. VTNC."