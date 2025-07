Dudu é condenado a pagar multa e recebe suspensão de seis jogos por ofensas contra Leila Pereira

Dudu esteve em campo na vitória sobre o Atlético Bucaramanga por 1 a 0 pela Sul-Americana. Pedro Souza / Atlético-MG / Divulgação

O atacante Dudu, do Atlético-MG, foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a pagar uma multa de R$ 90 mil à presidente do Palmeiras, Leila Pereira, em função de ofensas proferidas em rede social, em janeiro deste ano. O jogador ainda foi suspenso por seis jogos pelo mesmo motivo. A decisão pela punição foi feita nesta sexta-feira (18) por unanimidade dos votos.

Os atritos entre os dois vieram a público no ano passado, quando Dudu foi anunciado pelo Cruzeiro por pré-contrato, desistiu do negócio e, ao término da temporada, rescindiu com o Palmeiras para fechar com o time mineiro. Na ocasião, Leila disse que o atleta saiu do Verdão pela "porta dos fundos".

Nas redes sociais, o atacante respondeu:

"O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo!!! (sic). Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua senhora Leila Pereira (marcando o perfil da presidente). Me esquece. VTNC."

Em uma entrevista, a dirigente chegou a dizer que Dudu só a atacou por ser mulher. Segundo o GE, Leila Pereira possui uma ação civil na Justiça contra o jogador. Já o atacante apresentou uma queixa-crime contra ela, alegando difamação e injúria.

A decisão

Como é previsto no Código Disciplinar, o cumprimento da pena é imediato, o que deixa Dudu de fora da partida contra o Palmeiras, neste domingo (20), às 17h30min.

O Procurador Ronald Barbosa Filho classificou a infração como "gravíssima", que é vista como praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou pessoa com deficiência. A pena para o caso seria entre cinco e 10 jogos de suspensão, além de uma multa entre R$ 100 e R$ 100 mil.

Após quase 4 horas de sessão, que contou com falas da relatora Renata Baldez, dos auditores Ramon Rocha e Raoni Vita e do presidente da 5ª Comissão Disciplinar Paulo Ceo, ficou definido seis jogos e R$ 90 mil como punição.

Além deles, também prestaram depoimentos Leila Pereira, representantes da União Brasileira de Mulheres, além de advogados.

Ausência de Dudu

Dudu não compareceu à sessão e enviou um vídeo. Segundo seu advogado, o motivo seria o fato do atleta estar em viagem com o Galo, já que a equipe enfrentou o Atlético Bucaramanga pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira (17).

— Queria esclarecer o motivo do meu não comparecimento no tribunal, que eu respeito muito, por motivo de eu estar trabalhando pela minha profissão. Também venho pedir desculpa a todas as mulheres que se sentiram ofendidas pela minha fala, pelo meu texto que eu escrevi algum tempo atrás, e fica aqui meu pedido de desculpa a todas as mulheres — disse Dudu no vídeo.

"Covarde"

Mesmo assim, Leila Pereira voltou a criticar o ex-jogador do Palmeiras e ainda o chamou de covarde por não comparecer ao julgamento.