Dortmund vence Monterrey (2-1) e vai enfrentar Real Madrid nas quartas da Copa de Clubes

O Borussia Dortmund garantiu a última vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes com uma vitória por 2 a 1 sobre o Monterrey nesta terça-feira (1º), em Atlanta, resultado que impediu o reencontro do zagueiro espanhol Sergio Ramos com o Real Madrid.

Com dois gols de Serhou Guirassy (12' e 24') o popular time alemão avançou para as quartas de final, onde enfrentará a equipe 'merengue' no sábado, em East Rutherford, perto de Nova York.

O argentino-mexicano Germán Berterame (48') descontou para 'Los Rayados', cuja derrota impede que o capitão Ramos enfrente o time onde jogou na maior parte de sua carreira e se tornou um grande ídolo.

Sem o Monterrey, comandado por Domènec Torrent, ex-assistente de Pep Guardiola, a presença latino-americana no torneio ficou agora reduzida aos brasileiros Palmeiras e Fluminense.

O Dortmund teve seu melhor primeiro tempo nos Estados Unidos graças ao seu atacante mais letal, Guirassy, artilheiro da Liga dos Campeões da temporada passada com 13 gols.

- Guirassy desencanta -

O jogador guineense de 29 anos havia marcado apenas um gol na suada vitória contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul (4 a 3), pelo Grupo F, em que os alemães terminaram em primeiro lugar após empatar com o Flu (0 a 0) e vencer o Ulsan, da Coreia do Sul (1 a 0).

O esguio atacante de 1,87 metro de altura teve sua ressurreição no Estádio Mercedes-Benz ao lado dos aurinegros, que fecharam a primeira fase invictos, embora com atuações apagadas.

Ele levou menos de meia hora para se conectar com outro jogador perigoso, o alemão Karim Adeyemi, e encaminhar a vitória com duas finalizações decisivas.

Na primeira, ele superou o goleiro argentino Esteban Andrada com um chute rasteiro, após receber uma assistência de Adeyemi em uma jogada que o próprio camisa 9 havia iniciado com um giro após um passe longo de Ramy Bensebaini.

Mais tarde, o ponta Julian Ryerson se desvencilhou do lateral Gerardo Arteaga, deu um passe longo pela direita que Adeyemi recebeu, invadiu a área e cruzou para a entrada da área, onde o atacante superou Almada com um chute certeiro.

Torrent, que conhece bem o futebol alemão depois de trabalhar com Guardiola no Bayern de Munique, havia alertado que os 'Rayados' precisariam de uma atuação quase perfeita para vencerem os jogadores comandados por Niko Kovac.

- Monterrey diminuiu e pressiona -

Eles não conseguiram, pelo menos não nos primeiros 45 minutos. Seus defensores foram superados no mano a mano, e seus atacantes não tiveram pontaria - e nem sorte - diante da meta de Greg Kobel, que foi exigido no primeiro tempo em dois fortes chutes de longa distância do meio-campista colombiano Nelson Deossa.

O ponta Jesús 'Tecatico' Corona foi o mais ativo dos jogadores do Monterrey, levando perigo constante pela esquerda e chegando a acertar a trave com um disparo.

Agitando bandeiras azuis e brancas, os torcedores mexicanos empurraram seu time no segundo tempo. Os 'Rayados' deixariam claro que não iriam se entregar facilmente.

Logo no início do segundo tempo, Berterame, que havia marcado duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre o Urawa Reds, diminuiu com uma cabeçada após uma jogada iniciada por 'Tecatico'.

Corona poderia ter empatado depois que o meia espanhol Sergio Canales, de volta ao time titular, deu um passe magistral que o deixou cara a cara com Kobel. Mas o goleiro defendeu o chute.

A partir daí, o Monterrey começou a rondar a área alemã, guiados pelo pé esquerdo de Canales e relembrando as atuações que lhe permitiu arrancar empates contra Inter de Milão (1 a 1) e River Plate (0 a 0) na fase de grupos.

Os 'Rayados' não conseguiram o que queriam - nem mesmo com Ramos dando uma de atacante e quase empatando de cabeça nos minutos finais -, mas foram eliminados de cabeça erguida diante de um adversário que terá uma prova de fogo no sábado, contra o todo poderoso Real Madrid.

Escalações:

Borussia Dortmund: Gregory Kobel (cap) - Niklas Süle, Anton Waldemar, Rami Bensebaini - Julian Ryerson, Felix Nmecha (Julian Brandt 71'), Pascal Groß, Daniel Svensson - Jobe Bellingham (Marcel Sabitzer 55'), Sehrou Guirassy, Karim Adeyemi (Yan Couto 71'). Técnico: Niko Kovac.

Monterrey: Esteban Andrada - Jorge Rodriguez, John Stefan Medina Ramirez, Sergio Ramos (cap) - Erick Aguirre, Nelson Deossa, Olivier Torres Munoz (Roberto De La Rosa 84'), Sergio Canales (José Alvarado 90'), Gerardo Arteaga, Jesus Corona (Lucas Ocampos 84') - German Berterame (Fidel Ambriz 83'). Técnico: Domènec Torrent.