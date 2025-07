Dorival aposta no conjunto do Corinthians por triunfo na casa do São Paulo: 'Jogo bem difícil'

Reforçado com os retornos de Memphis Depay e Romero no ataque e Gustavo Henrique na zaga, o técnico Dorival Júnior aposta na força do conjunto do Corinthians na busca pela segunda vitória seguida no Brasileirão. Com o conhecimento de ter trabalhado no São Paulo, o técnico corintiano não esconde que será um clássico bastante difícil neste sábado, no MorumBis, mas usa o 1 a 0 sobre o Ceará, quarta-feira, de exemplo de superação.