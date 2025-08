Dorival ajusta parte defensiva do Corinthians para clássico com o Palmeiras na Copa do Brasil

O Corinthians já virou a chave e deixou de lado o Campeonato Brasileiro para concentrar suas atenções na Copa do Brasil. Com pensamento voltado para o clássico do meio de semana, diante do Palmeiras, na Neo Química Arena, pelo confronto de ida das oitavas de final, o treinador corintiano Dorival Júnior deu ênfase ao sistema defensivo da equipe.

Apesar de a atividade ter tido a parte defensiva como destaque, a expectativa em cima do ataque também é grande. Para este confronto, o comandante vai poder contar com uma formação com Yuri Alberto (que já participou do duelo com o Botafogo no sábado), Memphis Depay e Rodrigo Garro.