Dono do Inter Miami revela fúria de Messi com suspensão: 'Espero que não afete a renovação'

Proprietário majoritário do Inter Miami, o empresário Jorge Mas afirmou que Lionel Messi ficou furioso com a suspensão de um jogo imposta a ele e ao companheiro Jordi Alba por não comparecerem ao Jogo das Estrelas da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos. Assim, a dupla não poderá entrar em campo na partida do time da Flórida contra o Cincinnati, neste sábado, em Fort Lauderdale.

"Ele está extremamente chateado hoje, como era esperado. Espero que não tenha consequências a longo prazo e que não cause impacto em sua renovação. Terá um impacto inicial na percepção dos jogadores sobre o funcionamento das regras da liga? Com certeza", afirmou Mas, que considera a punição "draconiana".

O clube decidiu poupar seus jogadores da partida festiva, realizada na quarta-feira, em Austin, no Texas, em função do desgaste provocado pela sequência de jogos pela liga nacional e pelo Mundial de Clubes. Messi e Alba foram convocados em escolha de torcedores e da imprensa para defender o time das estrelas da MLS, que derrotou o selecionado do Campeonato Mexicano por 3 a 1.

Messi e Alba estão aqui para jogar e vencer. A reação foi exatamente a que se esperaria de dois jogadores competitivos que não entendem a decisão, que não entendem por que não comparecer a um jogo de exibição implica diretamente em suspensão. A regra é o que é, mas eles não a entendem", disse o empresário, cuja opinião foi corroborada pelo técnico Javier Mascherano.

"É uma loucura. Esse tipo de evento é ótimo para a liga, mas não pode ser realizado em datas oficiais, durante a semana, especialmente com a programação que temos. Há clubes que precisam jogar (pelo campeonato) 48 horas depois desse jogo, não dá descanso suficiente para os jogadores e, sem eles, não há nada", criticou o argentino.

"Nos últimos dois meses, tivemos um calendário muito apertado, jogando praticamente a cada três dias. Se o evento vai acontecer, então devemos parar, jogar o All-Star Game e depois retomar a competição", acrescentou Mascherano.

CONTRATAÇÃO DE PESO

Disposto a deixar a equipe mais competitiva a ponto de convencer o camisa 10 a renovar seu vínculo, que se encerra no final desta temporada, o Inter Miami anunciou a contratação do argentino Rodrigo de Paul, um dos destaques do Atlético de Madrid, que vem promovendo uma reformulação no elenco do técnico Diego Simeone.

Campeão mundial e bicampeão da Copa América ao lado de Messi, o meio-campista de 31 anos inicialmente chega à equipe da Flórida por empréstimo até o fim da temporada da liga americana - com opção de compra definitiva até 2029.

"O que me traz ao Inter Miami é o desejo de competir, conquistar títulos, escrever as páginas da história do clube", disse De Paul, que atuará ao lado de Messi, Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets. "É um clube que está se moldando para ser grande, para ter uma longa história, para que muitas pessoas sigam este time incrível", acrescentou.