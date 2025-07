Donald Trump elege Pelé como maior jogador de futebol da história: 'Ele era fantástico'

O Mundial de Clubes acabou. Se dentro de campo Chelsea e Paris Saint-Germain foram os donos dos holofotes, fora das quatro linhas foi Donald Trump quem foi o protagonista. O presidente dos Estados Unidos foi vaiado em dois momentos no MetLife Stadium, em New Jersey, neste domingo: antes da partida e durante a premiação.

É praticamente impossível que Trump passe despercebido, especialmente em razão das suas polêmicas decisões no comando de uma das maiores potências econômicas do planeta. Porém, mesmo representando um viés político de personalidade forte, o político e empresário também teve seus momentos mais "descontraídos".

Das tribunas, ao lado de Gianni Infantino, presidente da Fifa, Donald Trump viu o Chelsea vencer com soberania o Paris Saint-Germain, com os três gols sendo marcados ainda no primeiro tempo. Os dois primeiros foram marcados por Cole Palmer e o terceiro, pelo brasileiro João Pedro.