Donald Trump é vaiado antes de final do Mundial de Clubes nos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi vaiado por parte da torcida presente no MetLife Stadium, em Nova Jersey, minutos antes da final do Mundial de Clubes entre Chelsea e Paris Saint-Germain, neste domingo (13). O republicano recebeu vaias quando sua imagem apareceu rapidamente nos quatro telões do estádio durante a execução do hino americano.

Trump assistiu à partida ao lado da mulher, a primeira-dama Melania Trump, e do presidente da Fifa, Gianni Infantino, do qual é amigo, em uma dos camarotes do estádio. Os dois viraram aliados e fortaleceram a relação nas últimas semanas. Depois de serem sede do Mundial de Clubes, os Estados Unidos vão receber também a Copa do Mundo de 2026, a primeira edição ampliada, com 48 seleções.

— O presidente Trump é o presidente dos EUA, um dos países-sede da Copa do Mundo, e ele abraçou imediatamente o Mundial de Clubes também. Eventos como esses são gigantescos. Você não consegue organizar torneios dessa magnitude sem o apoio dele — disse Infantino a jornalistas no sábado, um dia antes da final.

Depois do jogo, Trump participou da cerimônia de premiação dos atletas. O presidente americano deu medalhas para a equipe de arbitragem, para a delegação do PSG — vice-campeão mundial —, e para os campeões, do Chelsea.

Acompanhado do presidente da Fifa, o republicano também entregou o troféu ao capitão do time inglês.

Segurança reforçada

Houve um forte protocolo de segurança para a entrada ao estádio de torcedores, jornalistas e convidados, como não havia acontecido nos outros jogos do Mundial, justamente por causa da presença de Trump, com a presença de mais policiais, cães farejadores e detectores de metais.