Doença cerebral ligada ao futebol americano gera mais uma tragédia nos EUA; entenda o que é a "ETC"

Sede da NFL fica em prédio onde ocorreu a tragédia em Nova York. TIMOTHY A. CLARY / AFP

O caso do atirador, ex-jogador de futebol americano, que matou quatro pessoas em Nova York e afirmou ter uma doença cerebral ligada ao esporte, não é isolado. Pelo menos dois ex-atletas da NFL foram responsáveis por tragédias e ambos foram diagnosticados com Encefalopatia Traumática Crônica (ETC).

Essa doença foi identificada em pugilistas na década 1920 e era chamada de "demência pugilística". Com o passar dos anos, a ETC foi estudada mais a fundo e diagnosticada com maior frequência em atletas universitários ou profissionais aposentados que jogaram futebol americano e tiveram traumatismo craniano repetitivo.

Shane Devon Tamura, 27 anos, foi o autor das quatro mortes em Nova York. Ele jogou futebol americano na juventude e afirmava sofrer ETC. Na mensagem deixada após cometer suicídio, o atirador expressava queixas contra a NFL e pedia que o seu cérebro fosse examinado após a morte.

"Terry Long, o jogo de futebol americano me deu ETC e me fez beber um galão de anticongelante", escreveu o atirador. "Você não pode ir contra a NFL, eles vão te esmagar."

Terry Long, ex-jogador de futebol americano do Pittsburgh Steelers, foi diagnosticado com ETC e ficou conhecido pelo desfecho trágico de sua história, associado à doença que afeta a saúde mental. Em 2005, ele cometeu suicídio ao ingerir anticongelante.

Outras tragédias

Phillip Adams, ex-jogador dos Steelers na NFL, matou seis pessoas em 2021, e depois tirou a própria vida. Após a tragédia, o cérebro dele foi analisado pela médica Ann McKee, e Adams foi diagnosticado com ETC.

"Ele estava ficando cada vez mais paranóico, tinha cada vez mais dificuldades com sua memória e, muito provavelmente, apresentava comportamentos cada vez mais impulsivos", disse a médica após estudar o cérebro do ex-jogador.

McKee dirige o CTE Center da Universidade de Boston, e informou que dos 24 jogadores da NFL diagnosticados com a doença após morrerem na casa dos 20 e 30 anos, a maioria estava no estágio 2, como Adams. A ETC apresenta quatro níveis, sendo o quarto mais grave e associado à demência.

Caso Hernandez

O caso mais conhecido da doença foi o de Aaron Hernandez, que se destacou no futebol americano universitário e foi jogar na NFL em 2010. O tight end atuou pelo New England Patriots, destacou-se como um dos principais jogadores, mas sua última temporada foi em 2012.

Hernandez foi preso e acusado pela morte a tiros de um outro jogador de futebol americano, que era seu amigo e estava namorando a irmã de sua noiva. O jogador foi condenado por homicídio de primeiro grau em 2015 e sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional.

O atleta também foi acusado de assassinato de dois homens em um tiroteio fatal em 2012, do lado de fora de uma boate em Boston, mas foi absolvido em 2017, poucos dias antes de sua morte.

Em 19 de abril daquele ano, aos 27 anos, Hernandez foi encontrado morto em sua cela, aparentemente vítima de suicídio. No entanto, nenhum dos bilhetes encontrados afirmaram que essa foi a causa da morte. Detentos e médicos da época também não acreditavam nisso.

Em setembro de 2017, exames no cérebro de Hernandez revelaram que ele sofria de Encefalopatia Traumática Crônica. A equipe médica comandada por McKee realizou os exames, e afirmou que o órgão foi danificado de uma forma tão grave que parecia o de um atleta de 60 anos.

Sintomas da ETC

A Encefalopatia Traumática Crônica apresenta sintomas típicos, como: