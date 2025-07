Do que precisam Grêmio e Inter na última rodada do Brasileirão sub-20 para evitar o rebaixamento 

Inter e Grêmio disputam permanência na Série A. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

Grêmio e Inter chegam à última rodada do Brasileirão sub-20 com alto risco de rebaixamento. A última rodada será disputada na próxima quarta-feira (23). O Tricolor enfrentará o Vasco, virtualmente classificado, no Rio de Janeiro. O Colorado terá como adversário o Santos, que não tem chance de classificação ou de rebaixamento, no Passo D'Areia.

Nesta quarta-feira (16), o Grêmio perdeu por 4 a 2 para o Cuiabá, outro adversário na luta contra o rebaixamento. Com o resultado, a equipe de Fabiano Daitx caiu para a 17ª posição, com 17 pontos.

O Inter, que foi batido pelo Bragantino por 1 a 0 nesta quarta, é o primeiro time na zona de rebaixamento, com 15 pontos. O Cuiabá, que enfrenta o Bahia em casa na última rodada, ainda corre risco por ter 18 pontos, na 16ª colocação. Atlético-MG e Atlético-GO já estão rebaixados. Veja os cenários.

O que pode acontecer

Inter ganha e Grêmio perde

Se o Inter vencer o Santos e o Grêmio for batido pelo Vasco, o Colorado se safa do Z-3 pelo número de pontos, chegaria a 18, enquanto o Tricolor será rebaixado. Neste caso, o resultado do jogo do Cuiabá é irrelevante.

Inter ganha, Grêmio empata e Cuiabá ganha ou empata

Neste cenário, o Inter também se safa do rebaixamento, com o Grêmio caindo. Desta vez, por causa do saldo de gols — atualmente o do Inter é de -11 e o do Grêmio é -18.

Inter ganha, Grêmio empata e Cuiabá perde

É o cenário que a dupla Gre-Nal escapa. Neste caso, o rebaixado é o Cuiabá, por conta do número de vitórias, primeiro critério de desempate.

Grêmio e Inter ganham e Cuiabá perde

Neste caso, tanto Grêmio quanto Inter se safam do rebaixamento. Quem cai é o Cuiabá.

Grêmio ganha

Se vencer, o Grêmio não será rebaixado.

Inter empata ou perde

Se não vencer o Santos, o Inter estará rebaixado. Por consequência, o Grêmio escapa.

