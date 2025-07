Do que os times brasileiros precisam para avançar na Copa Sul-Americana

Atlético-MG é o brasileiro com a melhor situação.

Grêmio , Bahia , Atlético-MG e Vasco são os brasileiros que buscam uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana . As partidas decisivas do playoff ocorrem durante esta semana.

Dentro os brasileiros, o com situação mais confortável é o Galo , que v enceu no jogo de ida . Grêmio e Vasco precisam reverter derrotas . O Bahia precisa vencer para escapar dos pênaltis , uma vez que empatou na primeira partida.

Confira os cenários

Grêmio

Bahia

Baianos e colombianos ficaram no 0 a 0 no primeiro jogo.

Após empatar em casa por 0 a 0 com o América de Cali, o time de Rogério Ceni precisa vencer no Estádio Pascual Guerrero, na Colômbia, para se classificar. Novo empate leva a disputa aos pênaltis. Derrota elimina a equipe baiana. O jogo de volta é às 21h30min desta terça-feira (22). O vencedor do confronto enfrentará o Fluminense.