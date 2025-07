Djokovic vence Cobolli de virada e reencontra Sinner na semifinal de Wimbledon

Novak Djokovic buscou mais uma virada, nesta quarta-feira, para assegurar sua vaga na semifinal de Wimbledon. O sérvio despachou o italiano Flavio Cobolli por 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/2, 7/5 e 6/4, em 3h11min de confronto. Na busca por mais uma final em Londres, o heptacampeão terá pela frente outro tenista da Itália: o número 1 do mundo, Jannik Sinner. Djokovic, contudo, ainda vai avaliar possível lesão sofrida nos instantes finais da partida, quando sofreu um escorregão e apontou dores na coxa direita.

Djokovic vai disputar uma semifinal em Wimbledon pela 14ª vez na carreira, um novo recorde. Ele superou o suíço Roger Federer, com quem estava empatado nesta estatística. De forma geral, acumulou sua 52ª semifinal de Grand Slam no currículo, um recorde absoluto - Federer é quem chega mais perto, com 46. O sérvio tenta igualar os oito títulos do suíço na grama londrina.

Em termos de longevidade, o ex-líder do ranking voltou a reeditar os números históricos. Ele se tornou o segundo homem na Era Aberta (iniciada em 1968) com ao menos 38 anos (e 52 dias), a atingir a semi, assim como Ken Rosewall (39 anos e 246 dias, em 1974). Entre homens e mulheres, Djokovic é o terceiro desta lista, atrás também da lenda Billie Jean King (38 e 224 dias, em 1982).

Contra Sinner, na sexta-feira, o tenista de Belgrado vai tentar obter a classificação para jogar sua sétima final consecutiva em Wimbledon. Ele vem de duas derrotas para Carlos Alcaraz nas decisões. Diante do italiano, a lembrança também não é positiva. Sinner venceu as últimas quatro partidas contra Djokovic, incluindo a semifinal em Roland Garros, no mês passado.

Nesta quarta, o atual número seis do mundo enfrentou um dos tenistas em ascensão no circuito. Cobolli é o 24º do mundo e, nesta temporada de grama, vinha de vitória sobre o brasileiro João Fonseca na estreia em Halle. Mas não tem maior histórico sobre o piso mais rápido do circuito.

Mesmo assim, o italiano deu trabalho para o favorito no primeiro set. Djokovic chegou a sair na frente na parcial, mas viu Cobolli empatar e ser mais decisivo no tie-break. O susto, porém, foi rapidamente superado. O sérvio reagiu no segundo set, deslanchou no terceiro e não teve maiores dificuldades para sacramentar a vitória no quarto, mesmo após um escorregão em seu primeiro match point.

Com uma postura mais cautelosa, Djokovic encerrou a partida com menos bolas vencedoras que o adversário: 39 a 51. Porém, foi mais preciso nos golpes. Cometeu apenas 22 erros não forçados, a metade do italiano. Foram ainda seis quebras de saque, contra apenas duas de Cobolli.

LUISA STEFANI ELIMINADA NAS DUPLAS FEMININAS

Mais cedo, a brasileira Luisa Stefani se despediu da chave de duplas femininas nas quartas de final. Ela e a húngara Timea Babos foram derrotadas pelas atuais campeãs e cabeças de chave 1, a checa Katerina Siniakova e a norte-americana Taylor Townsend, por 7/6 (7/2) 6/3. Com o resultado, ela repete sua melhor campanha de dupla feminina no torneio que foi em 2023 com a francesa Caroline Garcia.