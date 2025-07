Djokovic supera dores estomacais e avança em Wimbledon

Maior vencedor da história dos Grand Slams, o sérvio Novak Djokovic precisou superar dois adversários em sua estreia em Wimbledon, torneio que já venceu em sete oportunidades. Nesta terça-feira (1º), além do combativo francês Alexandre Müller, o ex-número 1 do mundo ainda enfrentou dores estomacais no decorrer da partida e precisou "pílulas milagrosas", como ele mesmo definiu.