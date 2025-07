Djokovic supera Cobolli, vai às semifinais de Wimbledon e estabelece novos recordes

Djokovic comemora nova semifinal em Wimbledon. Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Novak Djokovic está classificado para a 52ª semifinal de Grand Slam, igualando a estadunidense Chris Evert, com o maior número de presenças nesta fase de um dos quatro maiores torneios do mundo na Era Aberta.

A confirmação da nova marca na carreira do sérvio de 38 anos veio nesta quarta-feira (9), quando após 3h11min de jogo, ele derrotou o italiano Flavio Cobolli por 3 sets a 1, parciais de 6/7 (6-8), 6/2, 7/5 e 6/4.

Em Wimbledon, Djokovic passa a ser o jogador com mais semifinais. Na sexta-feira (11), diante do italiano Jannik Sinner, ele vai jogar esta fase pela 14ª e irá em busca de sua 11ª decisão. O recorde anterior, de 13, ele dividia com o suíço Roger Federer.

O jogo

Cobolli fez ótimo torneio e ganhou um set de Djokovic. GLYN KIRK / AFP

Número 24 do ranking mundial, Cobolli buscou surpreender o maior campeão da história dos Grand Slam. Mas o sérvio estava determinado a seguir na briga pelo 25º troféu de Major da carreira, o oitavo no All England Club.

E após perder o set inicial no tie-break, Djokovic venceu a segunda parcial com tranquilidade e saiu de um 4-5 para um 7 a 5 no terceiro set.

O quarto set foi equilibrado e no match point, Djokovic escorregou e caiu de peito, no fundo da quadra. Imediatamente o silêncio tomou conta da quadra central de Wimbledon, enquanto a árbitra de cadeira, a grega Eva Asderaki-Moore, e o próprio Flavio Cobolli se dirigiam até o sérvio para saber como ele estava.

Recomposto, Djokovic agradeceu e recebeu a raquete das mãos do italiano, para logo depois vencer dois pontos e definir a classificação.

Momento de apreensão em Wimbledon, após Djokovic cair na quadra. Kirill KUDRYAVTSEV

Em todo o jogo, o ex-líder do ranking acertou 39 winners (bolas vencedoras) contra 51 de Cobolli. Porém, Djokovic cometeu a metade dos erros não forçados do adverário, 22, e venceu 68% dos pontos disputados com o segundo saque contra 36%, o que acabou por definir seu triunfo.

Retrospecto

Diante de Jannik Sinner, Novak Djokovic vai jogar pela 10ª vez. O italiano venceu as cinco últimas partidas, enquanto o sérvio ganhou as quatro primeiras.

