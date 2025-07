Djokovic avança com 22 aces e soma 98 vitórias em Wimbledon; Gauff cai na estreia

Novak Djokovic iniciou sua caminhada em Wimbledon com uma vitória segura, ainda que não sem sustos. Sete vezes campeão no All England Club, o sérvio confirmou o favoritismo diante do francês Alexandre Muller, vencendo por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7(7), 6/2 e 6/2, em 3h21 de jogo. Atual número 6 do ranking, Djokovic oscilou após um primeiro set dominante, mas retomou o controle nos sets finais, mostrando regularidade e bom aproveitamento com o saque - foram 22 aces ao longo da partida.

Logo no primeiro set, o sérvio impôs seu ritmo habitual: quebrou o saque de Muller três vezes e fechou com autoridade em 6/1. A postura agressiva e a leitura de quadra estavam intactas. No entanto, a segunda parcial foi marcada por games longos e mais equilibrados. Muller cresceu nos ralis, salvou break points em momentos críticos e forçou o tie-break, fechando em 9/7, empatando o jogo.

A partir dali, Djokovic voltou a tomar conta da partida. No terceiro set, controlou os pontos com maior profundidade nos golpes e fez 6/2, voltando a ditar o ritmo sem dar espaços ao adversário. No quarto e último set, quebrou cedo, manteve a consistência e selou a classificação com 6/3. Em sua 19ª participação em Wimbledon, Djokovic soma agora 98 vitórias no torneio - apenas Federer tem mais. Na próxima fase, enfrentará o britânico Daniel Evans.

Entre os outros destaques do dia, Taylor Fritz protagonizou uma virada dramática contra o francês Giovanni Perricard. Após perder os dois primeiros sets em tie-breaks e ver o adversário abrir 5/1 no quarto set, o americano reagiu de forma impressionante. Defendeu até mesmo o saque mais rápido da história do torneio (246 km/h) e venceu por 6/7(6/8), 6/7(8/10), 6/4, 7/6 (8/6) e 6/4. "Foi um jogo maluco", disse Fritz. "Tive que manter a cabeça no lugar e esperar as chances aparecerem."

Já o francês Arthur Rinderknech protagonizou uma das maiores surpresas da primeira rodada ao eliminar Alexander Zverev. Em duelo que se estendeu por dois dias, ele derrotou o número 3 do mundo por 3 sets a 2, com parciais de 7/6(7/3), 6/7(8/10), 6/3, 6/7(5/7) e 6/4. "Minhas pernas ainda estão tremendo. Este esporte é difícil, mas que momento lindo!", declarou o francês, celebrando sua primeira vitória contra um top 5 e chamando Wimbledon de "a quadra mais bonita do mundo".

No feminino, a surpresa do dia veio com a queda precoce de Coco Gauff. Número 2 do mundo e campeã de Roland Garros, a americana voltou a tropeçar na grama de Londres ao ser eliminada pela ucraniana Dayana Yastremska, 42ª colocada do ranking, com parciais de 6/4 e 6/3. Wimbledon segue sendo um território hostil para Gauff, que, apesar do talento precoce e dos resultados expressivos em outros pisos, ainda não conseguiu passar das oitavas de final na grama sagrada.