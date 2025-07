Discussões de Neymar com torcedores viram rotina em retorno ao Santos; relembre

O atacante Neymar discutiu com um torcedor do Santos após a derrota da equipe por 2 a 1 para o Internacional, na noite desta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Após o apito final na Vila Belmiro, o jogador foi em direção ao setor das cadeiras inferiores e bateu boca com um torcedor exaltado.

Durante a partida, o atleta já tinha se virado e dito algumas palavras naquela direção. O entrevero durou poucos minutos até o goleiro João Paulo retirar Neymar do local da discussão. Entre palavrões e xingamentos, Neymar mandou o torcedor "calar a boca". "Você é Peixão? Vai lá você no lugar dele, então", disse o jogador.

O craque tem protagonizado momentos de conflito e provocações com torcedores desde que retornou ao Santos nesta temporada. Durante o Campeonato Paulista, na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, o jogador "cutucou" torcedores rivais que estavam "pegando no seu pé". Na ocasião, o atacante fez um gol olímpico.

"Fui bater o escanteio, eles me provocaram. Eu pedi para cantarem mais, bati e dei a assistência", disse Neymar na época. "Aí, na segunda vez que fui lá, falaram de novo, então eu pensei comigo: 'Agora quem vai fazer o gol sou eu' (risos). Acertei um belo chute e consegui fazer o meu primeiro gol olímpico", completou.

Ainda durante o torneio estadual, em clássico com o Corinthians, na Neo Química Arena, pela primeira fase, Neymar foi muito vaiado por torcedores rivais. Ao ser substituído no jogo, o camisa 10 mandou beijos de forma irônica como resposta para as arquibancadas.

Em maio, Neymar se envolveu em nova polêmica, dessa vez na partida que marcou a eliminação da equipe na Copa do Brasil, diante do CRB. O jogador tinha acabado de voltar aos gramados depois de ficar um mês afastado, em recuperação de uma lesão na coxa.

Já antes do duelo começar, Neymar foi xingado por torcedores do CRB. Inicialmente, o jogador ignorou. Mas, após a derrota da equipe paulista nos pênaltis, Neymar não se conteve. O jogador mostrou o escudo do clube para as arquibancadas e ainda fez um gesto exigindo silêncio dos torcedores do CRB.

Na rodada do último final de semana do Campeonato Brasileiro, o Santos perdeu por 3 a 0 para o Mirassol, no interior paulista. E mais uma vez Neymar polemizou com torcedores.