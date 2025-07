Diogo Soares é quinto no individual geral da ginástica artística da Universíade

Diogo antes da prova do cavalo com alças.

O ginasta brasileiro Diogo Soares terminou na quinta posição do individual geral da ginástica artística dos Jogos Mundiais Universitários . Em Essen, na Alemanha, onde a modalidade é disputada, o paulista de 23 anos somou 79.830 pontos.

Diogo somou 13.833 em dois aparelhos, salto sobre a mesa e barras paralelas. Ele ainda fez 13.566 na barra fixa, 13.466 no cavalo com alças, 12.866 nas argolas e 12.366 no solo.