Dezenas de pessoas prestam homenagem a Diogo Jota em Portugal

Dezenas de pessoas, entre elas o empresário Jorge Mendes, o primeiro-ministro e o presidente de Portugal, prestaram homenagem nesta sexta-feira (4) a Diogo Jota, atacante do Liverpool que morreu em um acidente de trânsito junto ao irmão, durante um velório em Gondomar, na véspera do funeral.

Antes da abertura ao público da capela ardente na pequena cidade próxima ao Porto, onde ambos cresceram, seus familiares puderam se reunir em privado e receberam a visita do chefe do Executivo, Luís Montenegro, e do presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

"O futebol está realmente de luto. Diogo era um ícone do talento que o futebol português representa", declarou o presidente da federação nacional, Pedro Proença, que também esteve presente, assim como o ex-treinador do Olympique de Marselha e presidente do FC Porto, André Villas-Boas.

O funeral ocorrerá no sábado a partir das 10h (horário local de Portugal), ou seja, às 6h no horário oficial de Brasília, na igreja principal de Gondomar.

Foi no clube desta localidade que Diogo José Teixeira da Silva começou a praticar futebol, antes de ficar conhecido como "Jota", pela pronúncia em português da letra J.

Desde a manhã desta sexta-feira, alguns moradores começaram a chegar a Gondomar para deixar flores e cachecóis, perto de uma academia de futebol que leva o nome do filho da terra transformado em estrela internacional.

"Jota era meu amigo na época da escola de Gondomar", declarou à AFP Pedro Neves, operário de 31 anos. "Vou me lembrar dele como alguém muito simpático, muito cortês, que gostava de todo mundo e que sempre tinha um sorriso no rosto."

A morte de Jota e de seu irmão, também jogador da segunda divisão portuguesa, na noite de quarta para quinta-feira, em uma rodovia no noroeste da Espanha, comoveu o mundo do futebol e do esporte em geral.

Em Liverpool, próximo ao estádio de Anfield, onde foi aberto um livro de condolências, dezenas de torcedores dos Reds deixaram buquês de flores, balões em forma de coração e cachecóis com a inscrição "Descanse em paz Diogo Jota".

O carro de Diogo Jota e do irmão, um Lamborghini Huracán alugado segundo a imprensa portuguesa, saiu da estrada antes de pegar fogo.

A tragédia pode ter sido causada pelo estouro de um pneu no momento em que o carro realizava uma ultrapassagem.

Jota havia se casado em 22 de junho com sua companheira de longa data, com quem tinha três filhos.

Em resposta à tragédia, o Liverpool decidiu adiar a retomada dos treinos.

Prevista para esta sexta-feira com uma primeira rodada de testes físicos, a volta dos jogadores foi adiada para segunda-feira.