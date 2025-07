Destaque do Fluminense, adversário do Inter na Copa do Brasil, se despede do clube em derrota no Maracanã

Arias foi aplaudido pela torcida do Fluminense. Lucas Merçon / Fluminense, Divulgação

O meia Jhon Arias, negociado com o Wolverhampton, se despediu do Fluminense na noite desta quinta-feira (17), no Maracanã. O time carioca não conseguiu transformar o clima de homenagens em resultado dentro de campo e foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0, pelo Brasileirão, resultado que deixou os mineiros na liderança.

O confrontou marcou a última atuação de Arias com a camisa da equipe carioca. Desta maneira, ele não enfrentará o Inter nas oitavas da Copa do Brasil.

Fabrício Bruno e Kaio Jorge marcaram os gols do Cruzeiro, que assumiu a liderança do Brasileirão.

O clube mineiro enfrenta o Juventude no domingo (20), às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte. No mesmo dia, às 19h30min, o Fluminense visita o Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).