Derrick Lewis x Tallison Teixeira pelo UFC: horário e onde assistir à luta

Luta será válida pelo peso pesado da organização. UFC / Divulgação

Após a derrota de Charles "Do Bronx" Oliveira para Ilia Topuria, mais um brasileiro entrará em ação no UFC, neste sábado (12). Em Nashville, nos Estados Unidos, o americano Derrick Lewis encara Tallison Teixeira em luta pelo peso pesado da organização.

O brasileiro tem 25 anos e vive bom momento no UFC. Com um cartel de oito lutas e oito vitórias, Tallison é o 13° no ranking da categoria. Já o adversário é veterano, tem 40 anos e ocupa o 9° lugar com 28 vitórias e 12 derrotas.

Leia Mais UFC 317: Charles Do Bronx é nocauteado por Topuria e Pantoja mantém cinturão

Uma vitória deve melhorar a colocação do brasileiro, que mira o cinturão da categoria, entre os pesos pesados. Neste momento, o campeão é o inglês Tom Aspinall.

Vale destacar que o peso pesado ainda conta com outro brasileiro entre os 15 melhores. Jailton Almeida é o quinto colocado e pode disputar o cinturão em caso de resultados positivos nas próximas lutas.

Transmissão

O UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira terá início às 19h, com transmissão do UFC Fight Pass (streaming). O card principal começa às 22h.

As seis primeiras lutas do card preliminar terão transmissão gratuita, ao vivo e com imagens, no Youtube, pelo canal oficial do UFC.

As lutas do evento

Card principal

Derrick Lewis x Tallison Teixeira (Peso pesado)

Stephen Thompson x Gabriel Bonfim (Peso meio-médio)

Calvin Kattar x Steve Garcia (Peso pena)

Nate Landwehr x Morgan Charrière (Peso pena)

Vitor Petrino x Austen Lane (Peso pesado)

Junior Tafa x Tuco Tokkos (Peso meio-pesado)

Card preliminar