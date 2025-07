Dembelé é trunfo de Luis Enrique no PSG para abrir defesa do Chelsea na final do Mundial

Artilheiro da última edição do Campeonato Francês com 21 gols e um dos destaques do time na conquista da Champions League, o atacante Ousmane Dembelé é o trunfo do técnico Luis Enrique para tornar o Paris Saint-Germain ainda mais ofensivo visando o encontro com o Chelsea, na final do Mundial de Clubes, marcada para este domingo, no MetLife Stadium.