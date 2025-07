Definido local de Brasil x Chile nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Gramado em excelente condições era uma exigência do técnico Carlo Ancelotti.

O jogo entre Brasil e Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo , em 4 de setembro , será realizado no Maracanã . O anúncio foi feito pela CBF nesta sexta-feira (4).

Mandar a partida no estádio carioca era um desejo do novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. Um gramado em excelente condições era uma exigência do treinador.