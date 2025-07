De virada, Brasil perde para o Peru e deixa a liderança da Copa América feminina de vôlei

Peruanas comemoram vitória sobre o Brasil. Gustavo Rabelo / BHFoto/Divulgação/CSV

A seleção brasileira foi derrotada pelo Peru, nesta quinta-feira (3), por 3 a 1 (22/25, 25/20, 25/23 e 25/19), em sua segunda partida na Copa América feminina de vôlei, que está sendo disputada em Betim, Minas Gerais.

Em seu segundo jogo no torneio, após derrotar a Venezuela por 3 a 0, o time sub-23, que foi escolhido para atuar no torneio, já que a seleção principal participa da Liga das Nações, não conseguiu realizar um bom jogo e foi dominado pelo time peruano a partir do segundo set.

As brasileiras começaram o jogo com dificuldades, mas viraram na reta final do primeiro set e num ataque de Ana Rüdiger marcaram 25 a 22.

Mas a lesão no tornozelo direito da oposta Jaqueline Schmitz, que sofreu uma entorse ao realizar um bloqueio e, na queda, pisar no pé de Juju Gandra, fez o time dirigido pelo técnico Marcos Miranda perder força de ataque e não encontrar opções, apesar das constantes trocas realizadas.

Jaqueline Schmitz deixou o ginásio na maca. Gustavo Rabelo / BHFoto/Divulgação/CSV

O Peru passou a forçar o saque e além de marcar seis aces conseguiu desestabilizar o passe do Brasil. A ponteira Kiara Montes, com 17 acertos, foi a maior pontuadora da equipe peruana.

A oposta Aixa Vigil marcou 15, a ponta Àngela Leyva fez 14 e a levantadora Yadhira Anchante teminou com sete pontos.

No Brasil, as pontas Ana Rüdiger, com 12, e Stephany, com 10, foram as maiores pontuadoras.

Com a derrota, a seleção brasileira perdeu a liderança para a Argentina, que no outro jogo venceu o Chile por 3 a 0 (25/21, 25/17 e 25/14).