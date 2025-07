De Thiago Silva a Nathan Pescador: relembre sete jogadores que atuaram por Fluminense e Chelsea

O Fluminense disputa uma vaga na final do Mundial de Clubes com o Chelsea na terça-feira (8). Será o primeiro confronto entre as equipes, mas a história conecta os dois clubes de outra forma: pelo menos sete jogadores já vestiram as cores do Tricolor Carioca e dos Blues. Veja a lista abaixo.

Deco

Meia foi bicampeão brasileiro com o Flu. Alejandro Pagni / AFP

O talentoso meio-campista luso-brasileiro teve uma carreira brilhante na Europa antes de encerrar sua trajetória no Fluminense. Pelo Chelsea, atuou entre 2008 e 2010, conquistando a Premier League e a Copa da Inglaterra. Em 2010, retornou ao Brasil para defender o time carioca, onde se tornou bicampeão brasileiro.

Belletti

Formado na base do Cruzeiro, Belletti chamou atenção do futebol brasileiro vestindo a camisa do São Paulo entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000. Se transferiu à Europa em 2002, onde vestiu as cores do Villarreal e do Barcelona, onde foi campeão da Champions e vice do Mundial de 2006, antes de rumar ao Chelsea, em 2007. Pelos Blues, acumulou 72 jogos, cinco gols e duas assistências. Encerrou sua carreira no Fluminense, integrando o elenco campeão brasileiro em 2010.

Thiago Silva

Defensor foi campeão da Champions League pelo clube inglês. JAVIER SORIANO / AFP

Capitão do Fluminense, o zagueiro encerrou sua passagem na Europa justamente no Chelsea e é o nome mais emblemático da lista. Cria das Laranjeiras, Thiago Silva atuou por Milan e PSG antes de migrar para o clube inglês. Pelo time londrino, foi campeão da Champions League 2020/21 e atuou por quatro temporadas: 156 jogos, nove gols e quatro assistências.

Nathan Pescador

Meia somou 38 jogos pelo Flu. Mailson Santana / Fluminense/Divulgação

Atualmente no Grêmio, sendo um dos principais alvos de críticas da torcida, Nathan Pescador chegou ao Chelsea como uma grande promessa brasileira em 2015, com a reputação de ser um meia-atacante com faro de gol e ritmo impressionante. Não vingou, acumulou empréstimos e sequer jogou por lá. Em 2022, emprestado pelo Galo, somou 38 jogos e três gols pelo Flu.

Wallace

Outro que passou pelo Grêmio também sob críticas e não vingou no Chelsea foi o lateral Wallace Oliveira. Lançado ao futebol pelo Fluminense, o atleta foi vendido ao clube inglês em 2013 e ficou até 2018, mas sequer atuou em jogos oficiais por lá e passou por uma série empréstimos.

Kenedy

O atacante integrou as categorias de base do Fluminense e estreou no profissional em partida contra o Grêmio, em 2013. Foi campeão Sul-Americano Sub-15 em 2011, temporada na qual marcou 17 gols em 22 jogos. Em 2015, Kenedy foi vendido para o Chelsea, ao qual pertenceu por sete anos. No entanto, pouco atuou pelo clube.

João Pedro