De Paul encaminha acerto com Inter Miami e vai jogar ao lado de Messi nos Estados Unidos

Mais um amigo próximo de Lionel Messi vai jogar em breve no sul da Flórida. O meio-campista argentino Rodrigo De Paul concordou com os termos do contrato oferecidos pela diretoria do Inter Miami,e vai trocar a Espanha pelos Estados Unidos.

O jogador argentino deixará o Atlético de Madrid - onde atua desde 2021 - para disputar a Major League Soccer com um contrato de curto prazo com o Inter Miami, que pode levar a um acordo plurianual, de acordo com informações da Associated Press.

De Paul tinha apenas mais um ano de vínculo a cumprir com o Atlético de Madrid. A contratação do meio-campista de 31 anos aumenta a lista atletas "veteranos" com quem Messi tem entrosamento. O elenco conta com Sergio Busquets, 37 anos, Luis Suárez, 38, e Jordi Alba, de 36.

A princípio, a diretoria conta com o novo reforço já para o início da Copa da Liga, que será disputada no final do mês de julho. A data de apresentação, no entanto, ainda não foi definida.

De Paul tem sido um jogador-chave para o Atlético de Madrid desde que chegou ao clube espanhol, vindo da Udinese, da Itália, em 2021. Ele também faz parte do ciclo vitorioso da Argentina. Pela seleção de seu país, ele ajudou a conquistar a Copa do Mundo em 2022 e participou dos títulos da Copa América em 2021 e 2024.