De folga no fim de semana, Palmeiras aprimora infiltração e posicionamento

Sem jogo neste final de semana, o Palmeiras realizou na manhã deste sábado mais uma sessão de treinamento em preparação ao confronto com o Mirassol, na quarta-feira, às 19h, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 22 pontos, e o time do interior de São Paulo, 17.