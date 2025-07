"De coração quebrado", revela Estêvão sobre derrota para o Chelsea e último jogo pelo Palmeiras

Meia-atacante será jogador do Chelsea após o término do Mundial.

A eliminação para o Chelsea nas quartas de final do Mundial de Clubes marcou a última partida de Estêvão pelo Palmeiras. O jogador de 18 anos vai atuar pelo próprio clube inglês após a competição. Dentro de campo, ele marcou o seu único gol no torneio , mas não foi o suficiente para superar os ingleses, que venceram por 2 a 1.

— Eu já sabia que seria a última vez que eu disputaria uma competição pelo Palmeiras. Então, eu tentei desfrutar ao máximo, tentei ficar ao máximo junto com meus companheiros, junto com todos ali, recebendo carinho deles. Eu falo que eles são minha primeira família, porque eu passo mais tempo com eles do que com a minha família — disse Estêvão, emocionado.