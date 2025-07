Danilo, ex-Palmeiras, deixa a Inglaterra e é anunciado como novo reforço do Botafogo

O volante Danilo, bicampeão da Copa Libertadores e campeão brasileiro pelo Palmeiras, foi anunciado nesta sexta-feira como novo reforço do Botafogo. O jogador de 24 anos estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, e é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos. O contrato do atleta com o time carioca vai até julho de 2029.