Danilo é inscrito no BID e estreia pelo Botafogo contra Corinthians; clube apresenta Barrera

O volante Danilo está pronto para fazer a sua estreia pelo Botafogo neste sábado, diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador teve a situação regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e agora está à disposição do técnico Davide Ancelotti para o confronto com o rival paulista.

Contratação mais cara da história do clube, ele já treinou com os companheiros e teve o primeiro contato com o treinador botafoguense. A comissão técnica vai aproveitar as atividades desta quinta e sexta-feira para avaliar o atleta.

Danilo desembarcou no Rio no início da semana. Para contar com o reforço, o Botafogo pagou cerca de 22 milhões de euros (algo em torno de R$ 147 milhões) ao Nottingham Forest.

O desfalque de Marlon Freitas, suspenso, aumenta a possibilidade de o ex-jogador do Palmeiras fazer a estreia pela nova equipe. A última vez que esteve em campo foi no dia 18 de maio, quando ainda estava na Inglaterra.

BARRERA É APRESENTADO

O dia também foi de novidades no clube. O meia colombiano Jordan Barrera foi apresentado oficialmente no Botafogo e exaltou a estrutura que encontrou. Para ficar com o jogador, os cariocas pagaram US$ 4 milhões (R$ 22,2 milhões) ao Junior Barranquilla.

O atleta de 19 anos assinou contrato de quatro anos e chega para vestir a camisa 14. Esta será a sua primeira experiência internacional. Jogador que tem a arrancada e o drible como ponto forte (alguns o comparam ao compatriota Luís Díaz), ele é tido como um importante reforço para o restante da temporada.