Cucurella dá receita ao Chelsea para passar pelo Fluminense no Mundial: 'Queremos a final'

A primeira semifinal do Mundial de Clubes, que acontece nesta terça-feira, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, apresenta o confronto de uma equipe brasileira, o Fluminense, diante de um oponente da Inglaterra, o Chelsea.

E no duelo do futebol europeu contra o sul-americano, o lateral esquerdo Cucurella aparece como uma das lideranças do time azul. Para esse jogo, ele destacou a evolução da equipe ao longo do torneio. O espanhol elogiou a atuação e união do Chelsea na partida de quartas de final, quando os Blues derrotaram o Palmeiras por 2 a 1.

"O vínculo que criamos fora de campo nos ajudou muito dentro das quatro linhas. Isso ficou evidente contra o Palmeiras. No primeiro tempo, dominamos. No segundo, mesmo tendo sofrido o gol, nos mantivemos juntos. Isso tem sido muito importante para nós e tem sido um tema fundamental durante nossos treinamentos", disse Cucurella, ao site do Chelsea.

O jogador comentou sobre como o time inglês deve se comportar na semifinal diante do Fluminense. "Continuar com o nosso trabalho duro antes da semifinal de terça-feira contra o Fluminense. O treinamento tem sido bom e precisamos nos lembrar de que estamos aqui por uma boa razão: nosso trabalho duro e esforço", afirmou. "Nós merecemos estar aqui e queremos jogar a final. Agora, é a hora de mostrar isso", complementou.