Courtois questiona "tuiteiros que não entendem m..." e elogia nível dos brasileiros no Mundial: "Não surpreende"

Courtois concedeu entrevista nesta terça-feira (1º) após a classificação do Real Madrid. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, utilizou palavras fortes para defender o nível técnico do futebol brasileiro e a qualidade dos jogos do Mundial de Clubes.

Após a vitória por 1 a 0 sobre a Juventus, nesta terça (1º), pelas oitavas de final, o arqueiro belga respondeu uma pergunta da Rádio Gaúcha sobre o desempenho dos times brasileiros. Ele também disse não estar surpreso com as classificações de Fluminense e Palmeiras para as quartas de final.

— Não me surpreende. Quem entende de futebol nunca duvidou do nível. Se você acredita em três ou quatro "tuiteiros" de que acham que o nível é uma "merda", vai estar errado. Quem entende de futebol sabe que os times brasileiros são bons — disparou, em trecho reproduzido ao vivo no programa Hoje nos Esportes, direto da zona mista do estádio Hard Rock, em Miami Gardens.

Considerado um dos melhores goleiros do mundo, Courtois elogiou ainda outros times de fora da Europa.

— O Monterrey pode muito bem ganhar do Borussia Dortmund. Os europeus não são os únicos bons. O nível está alto e isso se vê em cada jogo. Tem muitas partidas boas e interessantes. Temos que seguir trabalhando para, se Deus quiser, chegar à final — completou.

O goleiro analisou ainda o nível apresentado pelo Real Madrid na competição.

— Acho que estamos jogando bem, com calma. O técnico quer que valorizemos a posse, que não aceleremos sempre. É bom manter a bola, recuperar com posse e depois trocar passes rápidos e fluidos. O comprometimento de todos é fundamental — finalizou.