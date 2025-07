Courtois, aos 33 anos, renova contrato com o Real Madrid por mais uma temporada

O goleiro Thibaut Courtois e o Real Madrid renovaram contrato até 30 de junho de 2027. O atual acordo terminaria ao final da próxima temporada europeia. Mesmo reconhecendo a importância do belga no time, o clube espanhol manteve premissa de não estender acima de 12 meses contratos dos jogadores com mais de 32 anos. Courtouis tem 33 e chegou a Madri em 2018, vindo do Chelsea.

Com a extensão do contrato, o Real demonstrou confiança no experiente goleiro, que foi alvo de algumas ofertas na temporada passada. O goleiro espanhol Kepa, que esteve no elenco do clube na temporada 2023/2024, foi um dos nomes em estudo para retornar ao Real, mas assinou contrato com o Arsenal, da Inglaterra.

O Villarreal demonstrou interesse em contratar Lunin, mas o goleiro ucraniano demonstrou vontade em permanecer no Real Madrid, apesar da reserva, ao menos no curto prazo. O técnico Xabi Alonso, que assumiu o time após a saída de Carlo Ancelotti, demonstrou no recente Mundial de Clubes que Courtois é sua primeira opção para o gol. Lunin tem contrato até 2030 e substituiu o belga, que sofreu com algumas lesões durante a temporada.

Courtois disputou 288 partidas pelo Real Madrid, com 282 gols sofridos e 113 partidas sem ser vazado. Com a camisa merengue, ele conquistou duas Ligas dos Campeões e quatro títulos do Espanhol, entre outros títulos. Antes do Real, o belga jogou pelo Genk, Atlético de Madrid e Chelsea.