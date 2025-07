Cotação ZH: as notas dos jogadores do Palmeiras na derrota para o Chelsea

O Palmeiras perdeu para o Chelsea por 2 a 1 e foi eliminado do Mundial de Clubes. Apesar de buscar o empate no segundo tempo, o clube brasileiro sofreu o segundo gol nos minutos finais.

Do lado palmeirense, Estêvão e Richard Ríos foram os destaques. Mesmo assim, não conseguiram segurar a boa fase de Cole Palmer , o destaque do clube inglês.

Confira as notas

Weverton

Falhou no gol que culminou na eliminação do clube. Nota: 4.

Giay

Não conseguiu ser efetivo no ataque e teve algumas dificuldades de marcação no primeiro tempo. Desvia na bola no lance do segundo gol. Nota: 5.