Cotação ZH: as notas dos jogadores do Fluminense na derrota para o Chelsea 

Chegou ao fim o sonho do Fluminense no Mundial de Clubes. Derrotado pelo Chelsea, por 2 a 0 , na terça-feira (8), o clube carioca terminou a competição como melhor brasileiro . Na semifinal, João Pedro , revelado pelo tricolor, marcou os dois gols.

O Fluminense até teve chances de marcar, mas pecou na hora de finalizar. No entanto, os ingleses aproveitaram suas oportunidades para chegar na final. O adversário será PSG ou Real Madrid , que se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 16h.

Veja como foram os jogadores do Fluminense

Fábio

Ignácio

Fez partida segura, mantendo o nível do restante do Mundial. Nota 5,5

Thiago Silva

Foi o melhor da defesa do Fluminense, salvando dois gols. Nota 6,5

Thiago Santos

Não conseguiu ajudar na linha de três zagueiros e foi substituído no início do segundo tempo. Nota 5

Guga

Hércules

Teve a melhor chance do Fluminense no jogo, mas pecou no aspecto defensivo. Nota 6