Corrida de rua reúne 1,2 mil mulheres neste domingo em Porto Alegre

Porto Alegre recebe, neste domingo (3), uma prova exclusivamente para mulheres. A primeira etapa do Circuito Granado Pink deve reunir cerca de 1,2 mil corredoras na Orla do Guaíba.

A largada será na Rótula das Cuias, às 8h, e terá um percurso de 5km. Esta é a terceira etapa do Circuito Granado Pink em 2025, e a primeira realizada no sul do Brasil.

Entrega de kits

A entrega de kit para as atletas inscritas ocorre na quinta-feira (31), sexta-feira (1º) e sábado (2), no Shopping Iguatemi Porto Alegre (Av. João Wallig, 1800, bairro Passo d'Areia). Uma estrutura especial, montada no mesmo andar da loja da Granado no centro de compras, recebe as atletas das 10h às 20h nos três dias.