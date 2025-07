Correção: Seleção de vôlei derruba Polônia e conquista 7ª vitória seguida na Liga das Nações

Contando com apoio da maior parte da torcida, a equipe brasileira foi liderada pelas "Julias", principalmente no primeiro e segundo set. Gabi foi a maior pontuadora do jogo, com 23. Julia Bergmann anotou 22 e Julia Kudiess contribuiu com 13, com incríveis 50 pontos de bloqueio na competição até agora. Pelo time polonês, o destaque foi a oposto Stysiak, com 15.