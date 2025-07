Corre com o coração: ONG homenageia jovem que morreu durante meia-maratona de Porto Alegre

A "Corre com o Coração" surgiu para salvar vidas através da conscientização e manter presente a memória e o legado do jovem. De acordo com a presidente da ONG, Mariana Pieri, que também era namorada de João Gabriel, a organização é uma iniciativa sem fins lucrativos que transformou a dor em ação.

Estudante de ciência de dados e inteligência artificial na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), João Gabriel sofria de uma miocardiopatia hipertrófica. Mas não sabia. Trata-se de uma condição genética no coração, que muitas vezes é assintomática e só se revela tardiamente, como foi no caso dele.