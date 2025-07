Corinthians treina em dois períodos e Hugo Souza celebra um ano de clube: 'Primeiro de muitos'

O Corinthians deu continuidade nesta quarta-feira aos trabalhos visando o retorno do Brasileirão, diante do Red Bull Bragantino, dia 13 de julho, às 19 horas, na Neo Química Arena. Aproveitando o tempo livre, Dorival Júnior comandou atividades táticas em dois períodos. O goleiro Hugo Souza teve motivos de comemoração no dia frio na capital: ele completou um ano de clube.