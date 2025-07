Corinthians treina bolas paradas para enfrentar Red Bull Bragantino na volta do Brasileiro

No último treino antes de enfrentar o Red Bull Bragantino pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Corinthians, Dorival Júnior, comandou um trabalho com jogadas de bola parada e um exercício tático estratégico na manhã deste sábado, na Neo Química Arena.

O Corinthians retorna ao Brasileiro após a pausa para o Mundial de Clubes com 16 pontos, na décima posição. O time de Bragança Paulista faz uma campanha melhor e soma 23 pontos, na terceira colocação. O Bragantino tenta a reabilitação após perder do Bahia por 3 a 0 na última rodada, no dia 12 de junho. Já o Corinthians empatou com o Grêmio em Porto Alegre. Os times se enfrentam neste domingo, às 19h, na Neo Química Arena.

Dorival Júnior teve 13 dias para treinar nesta intertemporada e antes da atividade em campo, exibiu para o elenco um vídeo de instruções táticas focado na partida. O técnico terá os desfalques do zagueiro André Ramalho e do meia Breno Bidon, que cumprem suspensão automática. O atacante Yuri Alberto segue em fase de transição e também desfalca a equipe.

O zagueiro Gustavo Henrique elogiou o rival deste domingo. "Eles (Red Bull Bragantino) estão muito bem na tabela. Mas precisamos dar uma resposta, precisamos vencer, principalmente jogando na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor", afirmou ele. "Esperamos fazer um grande jogo. Precisamos vencer e faremos de tudo para isso", completou.