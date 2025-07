Corinthians segura o líder Cruzeiro, empata, ameniza crise e garante permanência de Dorival

Repleto de problemas fora de campo, o Corinthians conseguiu segurar um empate sem gols com o líder Cruzeiro, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time alvinegro chegou aos 20 pontos e mantém o técnico Dorival Júnior mais um tempo no cargo, enquanto o Cruzeiro alcançou os 34 e manteve o primeiro lugar.