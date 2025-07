Corinthians quer retomar força em casa contra líder Cruzeiro e Yuri Alberto continua fora

Em fase final de transição física, Yuri Alberto segue como desfalque do Corinthians para o confronto diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 19h30, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante ainda não foi liberado pelo departamento médico e ficará fora de mais um compromisso importante do time comandado por Dorival Júnior.

Ausente desde o início do mês por conta de desgaste muscular, Yuri vive uma temporada irregular. Com sete gols em 29 jogos, tenta reencontrar o melhor momento no clube, mas ainda precisará esperar para voltar ao time. Sem o camisa 9, Dorival deve escalar Ángel Romero e Memphis Depay na frente, com Talles Magno como alternativa.

A preparação para o jogo foi encerrada nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava. A comissão técnica promoveu uma manhã com vídeo tático, treinos físicos, atividade em campo reduzido e jogadas de bola parada. Além de Yuri, o clube tem outras ausências confirmadas: Raniele (suspenso), Maycon (lesão muscular) e Hugo (pós-cirurgia). Em contrapartida, Matheuzinho retorna de suspensão.

Zagueiro titular, André Ramalho projetou o duelo com discurso firme e confiante. "Temos que mostrar nossa força dentro de casa, principalmente. Sempre foi uma força do Corinthians. Já provamos que qualidade a gente tem. Precisamos colocar isso em prática desde o primeiro minuto de jogo para nos impor sobre o Cruzeiro", declarou.

Na tabela, o Corinthians soma 19 pontos e aparece em 10º lugar. O adversário lidera o campeonato com 33. O último encontro entre as equipes foi em 2024, quando o Corinthians venceu por 2 a 1, com gols de Depay e Yuri Alberto.