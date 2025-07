Corinthians provoca Palmeiras após derrota para o Chelsea: "Mundial é para poucos"

O Palmeiras foi eliminado do Mundial de Clubes nesta sexta-feira (4), após derrota para o Chelsea nas oitavas de final. Não demorou muito e o Corinthians lançou uma alfinetada para o rival nas redes sociais.

O Timão publicou uma imagem feita por inteligência artificial que mostra um porco de terno verde sendo deportado dos Estados Unidos, enquanto um mosqueteiro com a camisa do Corinthians vê a cena rindo e segurando duas taças de campeão do mundo. A postagem é uma resposta a uma provocação feita pelo próprio Palmeiras em 28 de maio, quando o Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana, que comparava os números de partidas e vitórias em competições continentais das equipes.