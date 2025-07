Conheça a história do Al Hilal, clube que está nas quartas do Mundial após bater o Man City

Al Hilal está nas quartas de final do Mundial.

O Al Hilal chamou a atenção na última segunda-feira (30), quando eliminou o Manchester City nas oitavas de final do Mundial de Clubes. A vitória por 4 a 3, na prorrogação, credenciou o time para enfrentar o Fluminense na próxima fase.

O avanço também chamou a atenção para a história do Al Hilal. Fundado em 16 de outubro de 1957, por Abdul Rahman bin Saeed, o clube saudita não demorou muito para começar a empilhar títulos e destacar-se no cenário nacional.

O primeiro troféu veio em 1961: a Taça do Rei. Depois, em 1963/64, conquistou a Taça do Príncipe Herdeiro. E, em 1976/77, tornou-se uma potência ao faturar o título da Saudi Pro League .

Ao longo de sua história, também ganhou: Copa do Rei, Campeonato Asiático de Clubes, Taça dos Vencedores das Copas da Ásia, SuperTaça Asiática etc. Ao todo, são cerca de 70 troféus oficiais , que o tornam o clube mais vencedor da Ásia.

Mundial de Clubes

Em 2021, o Al Hilal conquistou sua quarta Liga dos Campões da AFC. Por conta disso, garantiu sua vaga no Mundial de Clubes de 2025.

Ídolos e craques

O meia Youssef Al-Thunayan, o atacante Sami Al-Jaber e o goleiro Mohamed Al-Deayea, todos sauditas, são considerados os maiores ídolos do Al Hilal. Ambos conquistaram títulos importantes e fizeram história com a camisa do clube.