Confira os números impressionantes de Guirassy, atacante decisivo do Borussia Dortmund na vitória sobre o Monterrey

Jogador marcou dois gols em 10 minutos no primeiro tempo.

O confronto entre Borussia Dortmund e Monterrey pelas oitavas de final do Mundial de Clubes teve nome e sobrenome: Serhou Guirassy. O atacante de 29 anos marcou dois gols na vitória dos alemães sobre os mexicanos , nesta terça-feira (1). Foi o terceiro gol dele em quatro partidas no torneio.

Com boa movimentação e presença de área, o centroavante se acostumou a "empilhar" gols nas últimas duas temporadas. Em 2022, o jogador, que nasceu na França, mas defende a seleção de Guiné , deixou o Rennes, da França, para defender o Stuttgart, da Alemanha, por empréstimo.

Até aquele momento , o atleta só havia atuado em clubes dos dois países e não era tão destacado. Contudo, as coisas mudaram a partir da temporada 2023/2024, quando ele foi comprado pelo Stuttgart.

No Dortmund

O bom desempenho atraiu olhares do Borussia Dortmund, que o contratou por R$ 160 milhões, em julho de 2024. E para quem achava que os feitos no Sttugart eram um lampejo na carreira do centroavante, ele seguiu como artilheiro nesta temporada.