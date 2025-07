Confira as datas das janelas de transferências mais importantes do mundo do futebol

O mercado da bola deve viver dias intensos nas próximas semanas. As principais janelas de transferências do futebol mundial estão abertas e serão finalizadas apenas em setembro.

A maioria das grandes ligas da Europa abriu as janelas no dia 1º de julho. Entre elas estão: a espanhola, a italiana, a francesa e a alemã. Todas essas janelas serão encerradas no dia 1º de setembro.

A janela da Premier League começou antes, tendo início no dia 16 de junho. Ela também será finalizada no dia 1º de setembro.

Premier League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1 encerrarão as janelas ao mesmo tempo: 1º de setembro, às 19h no horário britânico. O Campeonato Italiano terá uma hora extra, encerrando às 20h no horário local da Itália. O sincronismo busca facilitar as transações entre equipes de diferentes países.