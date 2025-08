"Como treinador é uma bela porcaria", afirma dirigente do Santa Cruz sobre Iarley

Resposta de Iarley

"Recebi com muita surpresa esse comentário, toda crítica deve vir acompanhada de respeito. Eu trabalho com seriedade e total dedicação com os compromissos do clube que represento, só que na minha primeira passagem, não tive muita oportunidade de mudar o cenário que se encontrava o clube, e o rebaixamento era inevitável. Nessa segunda passagem ao chegar no clube tinham nove jogadores machucados, fiz uma correria para contratar jogadores para a partida importantíssima contra o Real, pois tínhamos apenas doze jogadores aptos. Saio de cabeça erguida e com o dever cumprido, porque o Santa Cruz não tinha nenhuma condição de brigar por classificação. Tem gente boa no clube, mas precisa se profissionalizar se quiser coisas maiores", escreveu o treinador.