Como proximidade de Textor com magnata grego explica acordos entre Botafogo e Nottingham Forest

O Botafogo tem conversas avançadas para contratar o volante Danilo, do Nottingham Forest, da Inglaterra. O clube carioca deve desembolsar 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões na cotação atual), entre valor fixo e bônus, para contar com o jogador ex-Palmeiras.

O atleta chegará ao Botafogo para suprir a saída de Gregore, que acertou com o Al-Rayyan, do Catar. Danilo deve assinar por um período de quatro temporadas.

As negociações entre Botafogo e Nottingham Forest têm sido constantes. Nesta janela de transferências, o clube carioca já acertou as vendas de Igor Jesus e Jair Cunha para a equipe inglesa.

A relação próxima entre John Textor, dono da SAF botafoguense, e o grego Evangelos Marinakis, gestor do Nottingham Forest, explica as transações entre os clubes. Os dirigentes estreitaram os laços comerciais neste ano e conversam para realizar novas parcerias e acordos.

No caso de Danilo, o meio-campista chegou a ficar perto de ser negociado com o Lyon, da França, que também pertence ao conglomerado de Textor. Mas o clube francês foi punido e enfrenta limitações para contratar. Isso abriu caminho para a negociação com o Botafogo.